كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالتحرش بإحدى الفتيات بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من طالبة مقيمة بدائرة القسم، بأنها أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي برفقة صديقاتها، قام قائد السيارة بالتحرش بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

