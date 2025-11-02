"نسرين" تطلب الخلع بعد 10 شهور زواج: "بيعاكس جارتنا"

كتبت– فاطمة عادل:

أقامت "نسرين. ع"، 32 سنة، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد 10 شهور فقط من الزواج، مؤكدة أن زوجها فقد كل معاني الاحترام والرجولة بعدما ضبطته في أكثر من موقف غير أخلاقي مع الجارة وابنتها.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "خالد. س"، موظف بإحدى الشركات الخاصة، بعد قصة حب جمعتهما خلال فترة الجامعة، مضيفة: "كنت شايفاه راجل محترم وهادئ، لكن بعد الجواز اتغير تمامًا".

وأشارت "نسرين" إلى أن زوجها بدأ يقضي معظم وقته على الهاتف ويتحدث مع نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنهن مجرد صديقات، حتى لاحظت اهتمامه الزائد بجارتهما في الطابق المقابل.

وأضافت: "كان دايمًا بيخرج البلكونة عشان يشوفها، ويساعدها في أي حاجة، لحد ما بقى يغازلها بكلام ميصحش".

وتابعت الزوجة: "الصدمة كانت لما أختي الصغيرة قالت لي إنه حاول يلمس بنت الجارة بطريقة مش طبيعية وهما بيلعبوا في الشارع، ولما واجهته اتهمني بالجنون والشك".

وأكدت "نسرين" أن الجارة نفسها واجهت زوجها بما حدث، فأنكر في البداية ثم اعتذر بطريقة ملتوية، مبررًا تصرفه بأنه كان "هزار"، ما جعل سمعة الأسرة كلها في خطر.

واستكملت الزوجة: "ما بقتش أقدر أبص في وش الجيران، كل الناس بتتكلم عن تصرفاته، وبيتي اللي كنت بحافظ عليه بقى وصمة عار".

واختتمت "نسرين" دعواها بقولها: "حاولت أنقذ الجواز أكتر من مرة لكنه بيضربني كل ما أفتح الموضوع، مش عايزة منه حاجة، عايزة أعيش بكرامتي بعيد عن راجل ميحترمش بيته ولا جيرانه".

وقدمت الزوجة دعواها التي حملت رقم 962 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يُفصل فيها حتى الآن.

