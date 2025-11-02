تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي، على خلفية اتهامه بنشر وبث فيديوهات مُخلة بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، المحبوس على ذمة القضية رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، قد أُحيل للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي حددت جلسة 2 نوفمبر 2025 لنظر الدعوى موضوعيًا.

وتضم أوراق القضية تحريات الجهات المختصة التي أفادت بقيام المتهم بإنشاء وبث محتوى مرئي مخالف للآداب العامة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وعائد مادي، كما كشفت التحقيقات امتلاكه رصيدًا بنكيًا تجاوز 818 ألف جنيه، وهاتفًا محمولًا يحتوي على مقاطع مصورة تُثبت التهم المنسوبة إليه.

وكانت جهات التحقيق قد واجهت المتهم بما نُسب إليه، حيث أقر بأن المقاطع تم نشرها بدعوى "الهزار" لكنها تحولت لاحقًا إلى مصدر دخل شهري يُقدر بنحو 1500 دولار.

وأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي تبدأ اليوم أولى جلسات نظر القضية.