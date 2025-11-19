"كانوا راجعين من الشغل".. تفاصيل مصرع 4 موظفين في حادث مُروع

لقي 4 موظفين بشركة "تليبيرفورمانس" مصر، مصرعهم اليوم، إثر حادث مروع أسفر عن وفاتهم في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث وأسفر عن وفاة 4 أشخاص أثناء عودتهم من العمل.

بدورها سارعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى نقل الضحايا إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي بيان نعي عبر حساب الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعربت الشركة عن حزنها الشديد لفقدان 4 من موظفيها وهم "محمد هشام، نور وائل، كريم أيمن، لؤي محمد".

وأكدت الشركة دعمها الكامل لأسر الضحايا وتقديم المساندة اللازمة لهم.