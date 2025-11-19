وقعت من الرابع.. تفاصيل احتجاز زوجين والتسبب في مصرع السيدة بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باحتجاز زوجين داخل شقته بمنطقة الهرم والتسبب في مصرع الزوجة، بعدما سقطت من الطابق الرابع أثناء محاولتها الهرب.

تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بسقوط سيدة من الطابق الرابع ووفاتها في الحال، وبانتقال فريق من النيابة لمناظرة الجثمان تبين وجود إصابات تتفق مع السقوط من علو، وقررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وسألت النيابة زوج المجني عليها داخل المستشفى، وأكد في أقواله أن المتهم — صديقه — قام باحتجازه داخل شقته بعد أن واجهه باتهام سرقة بعض المتعلقات، واعتدى عليه بالضرب وقيده بالحبال.

وأوضح أن زوجته حضرت إلى الشقة لمحاولة إخراجه، إلا أن المتهم احتجزها وهددها، فحاولت الهرب عبر نافذة الشقة فسقطت ولقيت مصرعها.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم عقب ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة واحتجاز الزوج بدافع استرداد متعلقات قال إنها سُرقت من شقته وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بتشريح الجثمان؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروف وملابسات احتجاز المجني عليهما، واستدعاء عدد من شهود الواقعة لسماع أقوالهم، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، وتوقيع الكشف الطبي على الزوج وضم تقرير إصاباته لملف التحقيق.

كان الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من علو، وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر، وتبين بالتحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع الغرب أن المجني عليها كانت تحاول إقناع صديق زوجها بأن يتركه، وعندما رفض واحتجزها معه، قفزت من الشقة هربا منه، وعثرت رجال الأمن على الزوج وبه إصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ومن خلال عدد من الأكمنة التى أشرف عليها العقيد محمد الجوهرى مفتش مباحث الهرم تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لاكتشاف صديقه قيامه بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقته، وهي مروحة وجهاز كهربائي.