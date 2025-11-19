إعلان

جريمة على الطريق الإقليمي.. جثة مجهولة وسرقة تحولت إلى مأساة

كتب : محمد شعبان

07:07 م 19/11/2025

جثة بالشارع

على الطريق الإقليمي، وقبل كمين شبلنجة في اتجاه بنها، تحولت لحظات الليل الهادئة إلى مشهد صادم بعدما عُثر على جثة لأحد الأشخاص أسفل الطريق.

بلاغ وصل إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عبر شرطة النجدة بوجود جثة يشتبه بأنها نتيجة اعتداء خلال محاولة سرقة سيارة المجني عليه.

حسب المعاينة الأولية، تشير المعلومات إلى أن الضحية تعرض لهجوم من مجهولين حاولوا سرقة سيارته، لينتهي الأمر بسقوطه قتيلا أسفل الطريق.

الشرطة في مسرح الجريمة

القوات انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني حول المكان لحين وصول النيابة والطب الشرعي لاستكمال إجراءات الفحص وكشف ملابسات الحادث.

الشرطة تحفظت على الجثة بموقع البلاغ لحين وصول النيابة العامة والانتهاء من المعاينة، فيما تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة لتحديد هوية الجناة ورصد خط سيرهم.

