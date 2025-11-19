إعلان

صوت يحذر من اللصوص يثير ذعر بالغربية.. والحقيقة مفاجأة

كتب : مصراوي

07:01 م 19/11/2025

المتهم

مقطع فيديو غريب انتشر عبر السوشيال ميديا، يظهر فيه مكبر صوت معلق أعلى لوحة إعلانية وسط أحد شوارع الغربية، يصدح بتسجيل يحذر السكان من وجود لصوص في المنطقة.

الصوت المقلق أثار تساؤلات كثيرة، ودفع الأهالي للتساؤل: هل هناك خطر حقيقي أم أنها مجرد فوضى إلكترونية؟ تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، وتبين عدم ورود أي بلاغات عن حوادث مشابهة في محيط المكان. وباستكمال التحريات، تمكنت القوات من تحديد مصدر التسجيل والشخص القائم على ترك مكبر الصوت.

الفاعل بائع منظفات

المفاجأة أن الفاعل هو بائع منظفات، له معلومات جنائية، يقيم بدائرة مركز شرطة طنطا. وبمواجهته، اعترف بأنه أثناء بيعه المنظفات باستخدام تروسيكل بدون لوحات معدنية داخل دائرة قسم أول طنطا، قام بتشغيل المقطع الصوتي عمداً بهدف جذب انتباه المارة وتحقيق رواج لبيعته.

جرى التحفظ على التروسيكل ومكبر الصوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

طنطا الغربية فيديو تحذير مكبر صوت

