إعلان

لحظة سقوط مروجي مخدرات ببولاق الدكرور

كتب : محمد شعبان

06:44 م 19/11/2025

المتهمان بالاتجار في المخدرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يكن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل مجرد لقطة عابرة، ثوانٍ قليلة كشفت كواليس أخطر مما بدا، بعدما ظهر فيه شخصان يتنقلان بين الأزقة وبحوزتهما مواد يُشتبه في ترويجها داخل الجيزة.

وبمجرد رصد المقطع، بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي في تتبع هوية الظاهرين فيه. وبعد الفحص والتحري، تمكنت القوات من تحديدهما وضبطهما داخل دائرة قسم بولاق الدكرور.

وتبيّن أن المتهمين عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، وكانا يحملان كميات من مخدري الآيس والبودر، إضافة إلى فرد خرطوش يستخدم في تأمين نشاطهما غير المشروع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما توالت التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول نشاطهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات بودر بولاق الدكرور فيديو أمن الجيزة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة