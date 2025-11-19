لم يكن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل مجرد لقطة عابرة، ثوانٍ قليلة كشفت كواليس أخطر مما بدا، بعدما ظهر فيه شخصان يتنقلان بين الأزقة وبحوزتهما مواد يُشتبه في ترويجها داخل الجيزة.

وبمجرد رصد المقطع، بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي في تتبع هوية الظاهرين فيه. وبعد الفحص والتحري، تمكنت القوات من تحديدهما وضبطهما داخل دائرة قسم بولاق الدكرور.

وتبيّن أن المتهمين عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، وكانا يحملان كميات من مخدري الآيس والبودر، إضافة إلى فرد خرطوش يستخدم في تأمين نشاطهما غير المشروع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما توالت التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول نشاطهما.