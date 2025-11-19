بعد استغاثة مواطنة.. الداخلية تضبط نصابة استولت على أموال بقنا

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة جرى تداولها عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت صاحبة الحساب بشكوى تؤكد فيها تعرضها لعملية نصب على يد سيدة استولت على مبلغ مالي ثم اختفت من محل سكنها وانتقلت للإقامة بمحافظة قنا، ما دفع الشاكية لنشر استغاثة تطالب فيها بالتدخل.

وكشفت الفحوص أن المتهمة ربة منزل لها معلومات جنائية، تقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، حيث جرى تحديد هويتها بعد مراجعة البيانات المتاحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم ضبط السيدة المذكورة بتاريخ 15 الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، لصدور أحكام نهائية ضدها في 3 قضايا تبديد، وجارٍ استكمال التحقيقات.

