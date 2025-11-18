"سميحة" تطلب خلع زوجها:"بيحب بنت قد عياله واشترالها عربية بفلوس المعاش"

تقدمت "سميحة. م"، 58 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، تطلب فيها إنهاء زواجها الذي استمر 21 عامًا، بعدما اكتشفت أن زوجها يستعد للزواج من فتاة في سن أبنائه، مستغلًا معاشه بعد عمر طويل من الكفاح، وهو المعاش الذي كانت تعتمد عليه في تجهيز بناتها، قبل أن تكتشف أنه "اشترى به سيارة لها".

وقالت سميحة في دعواها إنها عاشت مع زوجها أكثر من عقدين تحملت خلالهما المسؤولية كاملة، خصوصًا بعد خروجه على المعاش؛ إذ لم يكن يملك مصدر دخل ثابت، بينما كانت هي تتقاضى معاش والدها المتوفى وتنفق منه على البيت وعلى علاجه، وأضافت أن زوجها كان دائمًا يخبرها: "الراجل مايتسئلش بيصرف منين، المهم الحياة تمشي"، وكانت تلتزم الصمت حرصًا على استمرار حياتهما الزوجية، منتظرة تسوية معاشه لتجهيز البنات.

وأوضحت الزوجة أنها بدأت تشعر بتغير واضح في تصرفاته خلال الشهور الأخيرة؛ إذ أصبح يهتم بمظهره بشكل غير معتاد، ويخرج لساعات طويلة بحجة "الجلوس مع شيخ الجامع" أو الذهاب إلى النادي، ورغم محاولاتها الاستفسار عن سبب انشغاله الدائم، كان يكتفي بالرد: "كبرنا خلاص، ومش لازم كل حاجة تسألي فيها".

وتقول سميحة إنها لم تتخيل أن تتعرض للخداع في هذا العمر، إلى أن جاء اليوم الذي اكتشفت فيه بالصدفة محادثات على هاتفه مع فتاة في الثلاثين من عمرها، يعرض عليها الزواج، ويعدها ببدء حياة جديدة معها، بعدما اشترى لها سيارة فخمة تساعدها على النزول إلى القاهرة بسهولة، لأنها تقيم في سوهاج، وتضيف أنها شعرت بصدمة مضاعفة حين علمت أن ثمن السيارة دُفع من معاشه الذي كانت تنتظره لتجهيز بناتها.

وتتابع قائلة: "كنت فاكرة إن بعد السنين الطويلة دي هنعيش الباقي من عمرنا بهدوء، لقيته بياخد فلوس بناتنا علشان يجيب عربية لوحدة قد بناتي ويبدأ معها من جديد، وأنا اللي واقفة جنبه طول العمر".

وأكدت في دعواها أنها لم تعد قادرة على العيش معه، مشيرة إلى أنه – رغم كبر سنه – يصر على الارتباط بفتاة صغيرة ويعتبر ذلك "حقه الشرعي"، بينما ترى هي أن ما فعله "خيانة لعِشرة العمر".

وطالبت المحكمة بتطليقها خلعًا فورًا حفاظًا على ما تبقى من كرامتها، خصوصًا بعد أن أخبرها صراحة أنه لن يتراجع عن الزواج، وأنه صرف تسوية المعاش بالفعل.

وقد حملت الدعوى رقم 851 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

