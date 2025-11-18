إعلان

النيابة العامة: الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو

كتب- محمد الصاوي:

07:52 م 18/11/2025

ساحة التحفظ على المركبات

كشفت النيابة العامة في حفل تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، أن النيابة أصدرت 199 ألف قرار لبيع مركبات مضبوطة في قضايا متنوعة.

وقال المستشار محمد شوقي، النائب العام، خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، أنه تم تسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأوشكت على الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو، تمهيدًا لإعادة أصولها إلى الدولة.

واختتم: ما نشهده اليوم ليس مجرد تسليم سبائك من الذهب إلى البنك المركزي، بل تتويج لمسار وطني بدأ بتكليف رئاسي وتحركت من أجله كل مؤسسات الدولة.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

مقبرة السيارات مصادرة المركبات التحفظ على المركبات مدينة مايو

