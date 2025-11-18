إعلان

فيديو صادم.. سيدة تستغيث بعد اعتداء جيرانها أمام منزلها بالدقهلية

كتب : مصراوي

06:02 م 18/11/2025

جانب من الواقعة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تضرر سيدة من ممارسة بعض الأشخاص أعمال البلطجة والتعدى عليها أمام مسكنها بعصا خشبية في الدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (الشاكية ، زوجها ، ابنهما) وطرف ثان (شخص، ابنه، ابنه شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب دون إحداث إصابات باستخدام عصا خشبية وكوريك لخلافات الجيرة.

ضبط الطرفين

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم والتخلص من الأدوات المستخدمة فى التعدى.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط طرفين مشاجرة الدقهلية الداخلية خلافات جيرة

