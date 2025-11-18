زيادة المشاهدات وراء نشر شائعة تحرش بالمقطم.. والداخلية تتدخل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام سائق سيارة أجرة بالتحرش بطفلة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا.

الداخلية تكشف ملابسات منشور تحرش مفبرك بالمقطم

وبمواجهته اعترف بأنه حصل على المنشور من إحدى الصفحات وأعاد نشره على صفحته، رغم علمه بعدم صحة الواقعة، بهدف زيادة نسب المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لإدعائه الكاذب.