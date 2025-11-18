بحبك وهتجوزك.. تفاصيل خداع عامل لقاصر وهتك عرضها ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاعتداء على قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، بعدما أوهمها بالزواج منها وأقام معها علاقة، ثم فر هاربا.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد قيام عامل بالاعتداء على قاصر، وأقامت قوات الأمن على إثره حملة لضبطه في منطقة بولاق الدكرور. وأوضحت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 35 سنة، سبق اتهامه في عدة قضايا، وتعرف على القاصر عبر أسرتها، وأوهمها بالزواج منها قبل الاعتداء عليها.

ضبط المتهم والاعتراف بالواقعة

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد جهود مكثفة، وأقر خلال مواجهته أمام المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

قرارات النيابة

كلفت النيابة الطب الشرعي بإعداد تقرير شامل عن حالة المجني عليها، وأمرت بحبس المتهم احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحقيقات لكشف كافة الملابسات وضمان حقوق القاصر.

الإجراءات القانونية

أشارت النيابة إلى أن التحقيقات مستمرة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم بما يضمن تحقيق العدالة وحماية القاصرين من أي استغلال أو اعتداء.

