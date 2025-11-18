خلاف يتحول لدم.. زوج ينهال طعنًا على زوجته في القطامية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة التحقيق في واقعة تعدّي زوج على زوجته باستخدام سلاح أبيض بمنطقة القطامية، عقب القبض على المتهم ونقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول طبيعة الإصابات وسبب حدوثها.

بداية الواقعة



وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين زوجين بإحدى طرق القطامية، أسفرت عن إصابة الزوجة بعدة طعنات. وانتقل رجال المباحث على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المتهم اعتدى على زوجته أثناء سيرهما بالطريق العام بسبب خلافات بينهما.

ضبط المتهم والتحقيقات الجارية



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة. وقررت النيابة سماع أقوال المجني عليها فور استقرار حالتها الصحية، وندب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي لتحديد طبيعة الإصابات وكيفية حدوثها، تمهيدًا لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

