وسط أجواء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدار الأوبرا، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور تضمن صورًا زعم ناشروها أن شخصًا يحمل سلاحًا نارياً يتتبع أحد المواطنين أثناء تواجده بساحة دار الأوبرا، ويتحدث مع أصدقائه.

تفاعل المئات مع الصور، وتداول البعض الخبر على أنه واقعة تهديد حقيقية، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية للتحقق من صحة الادعاءات.

الحقيقة الكاملة

وبالفحص والتحريات المكثفة، تبين أن الشخص الظاهر بالصور هو فرد شرطة ضمن قوة إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، وكان متواجدًا في المكان ضمن مهامه الرسمية لتأمين فعاليات المهرجان.

وأكدت التحريات أن الادعاء بقيام هذا الفرد بتتبع أي شخص أو تصويره لا أساس له من الصحة، وأنه كان يؤدي عمله في إطار تأمين الجمهور والفعاليات داخل دار الأوبرا.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين بنشر تلك الصور والادعاءات الكاذبة، نظرًا لما قد يترتب عليها من إثارة الرعب بين الجمهور وتشويه صورة الأجهزة الأمنية أثناء تأدية مهامها.