خناقة محاصيل بالدقهلية تتحول لساحة تراشق بالحجارة

كتب : محمد شعبان

06:59 م 17/11/2025

طرفا المشاجرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالدقهلية.

خناقة على المحصول

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص وطرف ثان

4 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم بسبب تلف محصول زراعى يتقاسمه الطرفين تبادلا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

مشاجرة محصول الدقهلية فيديو الداخلية

