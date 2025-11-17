إعلان

الداخلية تضبط 136 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة وتكشف 85 حالة تعاطي

كتب : علاء عمران

11:26 ص 17/11/2025

مخالفة مرورية-أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 136.719 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص.
كما فحصت الحملات 1.597 سائقًا، وتبين إيجابية 85 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي الوقت نفسه، كثّفت الوزارة حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتم ضبط 723 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.
كما جرى فحص 120 سائقًا، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبة خالفت قانون المرور.
واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات.

وزارة الداخلية حملات مرورية مخالفات مرورية

