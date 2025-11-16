إعلان

مشاجرة بين سيدتين وسائق بكفر صقر.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

02:31 م 16/11/2025

مشاجرة بين سيدتين وسائق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتفحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، تلقى مركز شرطة كفر صقر بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (سيدة) وطرف ثان (سيدة وسائق) مقيمين بدائرة المركز، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب بسبب خلافات الجيرة، دون حدوث إصابات.
وتم تحديد وضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة كفر صقر وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر