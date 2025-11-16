مشاجرة بين سيدتين وسائق بكفر صقر.. الداخلية تكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتفحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، تلقى مركز شرطة كفر صقر بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (سيدة) وطرف ثان (سيدة وسائق) مقيمين بدائرة المركز، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب بسبب خلافات الجيرة، دون حدوث إصابات.

وتم تحديد وضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.