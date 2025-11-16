إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإخلاء سبيل عاملين عقب التحقيق معهما في اتهامهما بالاعتداء على عدد من الطالبات أمام إحدى المدارس بمدينة كرداسة، وذلك بعد تداول منشور مدعوم بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح الواقعة.

وأفاد المتهمان خلال التحقيقات أن ما حدث لم يكن اعتداءً بالضرب، بل نهر الطالبات بسبب ارتفاع أصوات مزاحهن وكلامهن أمام منزلهما، مؤكدين: "بيهرزوا بصوت عالي ضايقنا".

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط العاملين بعد تلقي بلاغ من طالبتين مصابتين بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، مقيمتين بدائرة قسم شرطة الأهرام، أشارتا فيه إلى قيام شخصين بالاعتداء عليهما باستخدام عصا خشبية عقب خروجهن من المدرسة.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد هويتي المتهمين وضبطهما، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة نتيجة توقف الطالبات بالقرب من منزلهما والمزاح بصوت مرتفع. كما أرشدا عن العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت النيابة العامة أن الواقعة تحت المتابعة، مع التأكيد على أهمية التهدئة وضبط النفس لتجنب تصعيد الخلافات أمام المدارس وحماية سلامة الطلاب والطالبات.

