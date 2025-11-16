إعلان

الداخلية تضبط أكثر من 143 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:39 ص 16/11/2025

مخالفات مرورية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 143.718 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.499 سائقًا، وتبين إيجابية 77 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 831 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 133 سائقًا، تبين إيجابية 9 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

