الحماية المدنية تحاصر حريقًا اشتعل في شقة سكنية بأبو النمرس

اشتعل حريق بشقة سكنية في قرية بأبو النمرس، مساء الأحد، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية، بإحدى قرى أبو النمرس.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران للسيطرة عليها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في اندلاعه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.



