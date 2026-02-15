قرار جديد من نيابة المنيا تجاه المتهمين في واقعة "جوال الأجنّة"

أخلت النيابة العامة بالمنيا، مساء اليوم الأحد، جميع المتهمين الثلاثة في واقعة العثور على جوال به عدد من الأجنّة ملقى على حافة مقلب قمامة بالأمس، وتسببت الواقعة في حالة من القلق والخوف بين المواطنين.

وأمرت النيابة العامة باخلاء سبيل أرملة طبيب نساء وعامل وموظف، بضمان محل الإقامة، وذلك عقب الاستماع لأقوالهم.

كما عاينت لجنة من النيابة موقع العيادة والتي ذكرت زوجة طبيب النساء أن الأجنة كانت بداخلها، وكان يستخدمها زوجها لأهداف بحثية.

وكانت النيابة العامة بالمنيا حققت مع زوجة الطبيب، والتي أقرت بأنها عثرت على الأجنة داخل عيادة زوجها بعد وفاته، أثناء محاولتها إخلاء العيادة من كافة محتوياتها لانتهاء عقد الإيجار بوفاة الزوج، وأشارت إلى أن زوجها كان يستخدم الأجنة في أغراض بحصية.

وأكدت السيدة - موظفة بالمعاش - أنها تواصلت مع المتهم الثاني "موظف" ليقوم بالتخلص من الأجنة عن طريق الدفن، ولكنه قام بالتواصل مع المتهم الثالث " عامل" والذي لم يقم بدفن الأجنة، واكتفى بإلقائها في مقلب للقمامة بمنطقة كدوان .

وكانت وزارة الداخلية كشفت صباح اليوم تفاصيل الواقعة، وأكدت أنه تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة بإحدى القرى بدائرة المركز وبداخلهما (4 أجنة بشرية، 5 مشيمة)، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل مقيم بذات الناحية، وبمناقشته قرر أن رئيسه بالعمل قام بإعطائه الجوالين وطلب منه دفنهما بناء على رغبة أرملة استشاري أمراض نساء وتوليد التي قامت بإعطائه الجوالين.

وعقب ضبط أرملة الطبيب المتوفى، وبسؤالها أقرت بعثورها على الأجنة المشار إليها داخل عيادة زوجها الذي كان يقوم بعمل أبحاث عليها لكونها مشوهة، وأثناء قيامها بإخلاء العيادة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة زوجها بتاريخ 23 يناير الماضي عثرت على تلك الأجنة، وقامت بتسليمها لأحد الأشخاص من معارفها – مقيم بدائرة المركز، لدفنها، والذي قام بإعطائهما للعامل المشار إليه، إلا أنه قام بالتخلص منهما بمحل العثور عليهما وعدم دفنها.

وتعود أحداث الواقعة إلى عصر أمس السبت، عندما تلقى مسؤولو الأمن بمديرية أمن المنيا إخطاراً من أهالي كدوان بالعثور على الأجنّة داخل جوال ملقى بجوار مصرف قمامة، وذلك أثناء قيام عامل خردة بنبش القمامة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع وتم التحفظ على الجوال ومحتوياته، وجرى نقل الأجنّة إلى إحدى المستشفيات لإخضاعها للفحص الطبي، بهدف تحديد طبيعتها، وبيان ما إذا كانت تعود لسيدة واحدة أم لأكثر من سيدة، في خطوة أساسية لفك خيوط اللغز.

بدأت فرق البحث الجنائي في سماع أقوال عدد من الأهالي، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لرصد أي تحركات مشبوهة قد تقود إلى هوية من ألقى الجوال.

وفي وقت قياسي، أسفرت التحريات عن الاشتباه في ثلاثة أشخاص، تم ضبطهم واقتيادهم للتحقيق، وواصلت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

