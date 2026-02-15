إعلان

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 56 متهمًا بخلية التجمع

كتب- محمود الشوربجي:

07:52 م 15/02/2026

أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ" خلية التجمع" لجلسة 17 مايو لسماع الشهود.

ووجهت النيابة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما وجه لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

خلية التجمع محاكم بدر

