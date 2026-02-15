"هالة" تطلب خلع زوجها: "بيخوني مع مرات صاحبه"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هالة.م"، 32 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج دام أربع سنوات، مبررة طلبها بتضررها نفسيًا ومعنويًا، قائلة: "بيخوني مع مرات صاحبه".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "محمد.ع"، 36 عامًا، قبل أربع سنوات زواجًا تقليديًا، وبدأت حياتها الزوجية بصورة مستقرة في بدايتها، قبل أن تظهر خلافات متكررة بينهما، لم تكن تدرك أسبابها الحقيقية آنذاك، وأوضحت أنها كانت تعتقد أن الضغوط المادية وظروف العمل وراء التوتر الدائم، إلا أنها فوجئت بتغيرات سلوكية غريبة طرأت عليه، من بينها الامتناع عن الإنفاق على المنزل خلال العام الأخير.

وأضافت "هالة" أنها لاحظت انشغال زوجها المستمر بهاتفه المحمول، وتعمده الابتعاد للرد على المكالمات، فضلًا عن خروجه المتكرر دون مبررات واضحة، وافتعاله مشكلات لأسباب غير مفهومة. وأشارت إلى أن الشكوك تسللت إليها تدريجيًا، خاصة بعد تكرار زيارات أحد أصدقائه إلى منزلهما بصحبة زوجته، في أوقات كان الزوج يتعامل خلالها بصورة اعتبرتها غير معتادة.

وتابعت الزوجة في دعواها أنها علمت بوجود تواصل خاص بين زوجها وزوجة صديقه، بعدما اطلعت على رسائل عبر الهاتف قالت إنها كشفت طبيعة العلاقة بينهما، وهو ما سبب لها صدمة نفسية شديدة، مؤكدة أنها حاولت مواجهة زوجها بما اكتشفته، إلا أنه أنكر في البداية، قبل أن تتفاقم الخلافات بينهما وتتحول الحياة الزوجية إلى حالة من التوتر الدائم.

وأوضحت "هالة" أنها لم تعد تشعر بالأمان أو الاحترام داخل منزل الزوجية، مشيرة إلى أن الثقة، التي تُعد أساس أي علاقة زوجية، قد انهارت تمامًا، وأن استمرار الحياة بينهما أصبح مستحيلًا من وجهة نظرها، كما أكدت أنها سعت إلى الإصلاح من خلال تدخل بعض أفراد الأسرتين، إلا أن محاولات الصلح باءت بالفشل.

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الحكم بتطليقها خلعًا، مع تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل إنهاء العلاقة الزوجية رسميًا، مؤكدةً أنها لا ترغب في الاستمرار في تلك الزيجة.

وحملت الدعوى رقم 538 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

