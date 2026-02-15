إعلان

15 أبريل.. نظر استئناف المتهمين بالتعدي على "سائق الفردوس" على حكم حبسهم

كتب : عاطف مراد

08:44 م 15/02/2026

محاكمة تعبيرية

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 15 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف المتهمين بالتعدي على سائق الفردوس بأكتوبر، على حكم حبسهم.

وأصدرت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر، حكمًا بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة واحدة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ في تهمة الضرب، بينما قضت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث 6 أشهر عن الإتلاف، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وأدانت المحكمة المتهم الأول ـ الأب ـ بالحبس 3 أشهر مع الشغل في واقعة السلاح الأبيض، والنفاذ وغرامة ألف جنيه والمصادرة، فيما اكتفت المحكمة بتغريم المتهمة 10 آلاف جنيه في واقعة السب والقذف.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا، 4 تهم؛ أولها إتلاف عمدًا سيارة المجني عليه"إسماعيل" والضرب والسب والقذف وحيازة سلاح.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المريض حضر في 13 مارس 2025 الساعة 8.45 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وبتوقيع الكشف الظاهري على المريض تبين وجود كدمات أعلى فروة الرأس ووجود كدمات بالأذن اليُمنى ووجود كدمات أخرى بالجسم.

التعدي على سائق الفردوس واقعة السلاح الأبيض واقعة السب والقذف

