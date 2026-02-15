إعلان

في بيان رسمي.. البترول تكشف حقيقة بيع عداد الغاز بـ 60 ألف جنيه

كتب : مصراوي

11:53 م 15/02/2026

عدادات الغاز

نفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع عداد الغاز الطبيعي المنزلي بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه نقدًا أو 60 ألف جنيه بالتقسيط، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي واقع.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها، اليوم الأحد، أن عداد الغاز الطبيعي لا يباع منفردًا إلا في حالة العطل الدائم أو التلف، ويبلغ سعره 2978 جنيهًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وأكدت أن تكلفة التعاقد على توصيل الغاز للمنازل تشمل العداد وكافة أعمال مد الشبكات والتركيبات الداخلية والخارجية وتحويل الأجهزة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضافت إيجاس أن تكلفة التعاقد في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة (نظام المشروع) تصل إلى 5969 جنيهًا، ويمكن تقسيطها على 7 سنوات بواقع 68 جنيهًا شهريًا تضاف لفاتورة استهلاك الغاز.

أما في حالة التوصيل للوحدات السكنية بنظام خدمة العملاء (وحدات في مناطق سبق توصيلها)، فتحدد التكلفة وفق المنفذ الفعلي واللائحة المعتمدة، مع إمكانية السداد نقدًا أو تقسيط مباشر عبر البنوك، دون أي تدخل من شركة الغاز في ترتيبات التمويل.

وأهابت الشركة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة ووزارة البترول والثروة المعدنية كمصادر موثوقة للمعلومات وتجنب تداول الشائعات.

عداد الغاز إيجاس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

