جيش الاحتلال يزعم اغتيال المسؤول عن اقتحام معسكر "ريعيم" في 7 أكتوبر 2023

كتب : مصراوي

11:55 م 15/02/2026

المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلا واوية

وكالات
زعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلا واوية، إنه ردًا على خرق الاتفاقية في شمال قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال وجهاز الشاباك عملية اغتيال استهدفت المسئول عن اقتحام معسكر "ريعيم" خلال أحداث 7 من أكتوبر 2023، وهاجموا مستودع أسلحة في قطاع غزة.

وزعمت واوية أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك هاجما خلال 24 الماضية بعض الأشخاص ومستودعًا لوسائل قتالية تابعًا للتنظيمات القتالية في منطقة شمال القطاع ومدينة غزة وخان يونس، وذلك ردًا على خرق الاتفاقية أمس السبت.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال أن الأشخاص الذين تم استهدافهم خلال الفترة الأخيرة عملوا على إعادة بناء قدرات التنظيمات القتالية في القطاع، ودفعوا بمخططات وعمليات ضد قوات جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن الغارات أسفرت عن تصفية المدعو عاصم أبو هولي الذي كان يعمل رئيسًا لمنظومة "النخبة" التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في مخيمات الوسطى.

وقالت أن أبو هولي كان مسؤولًا عن توفير وسائل قتالية وكذلك عن تطوير ودفع وتنفيذ مخططات وعمليات ضد قوات جيش الاحتلال.

وأوضحت أن أبو هولي قاد "النخبة" في اللواء، الذين اقتحم بعضهم إسرائيل خلال أحداث 7 من أكتوبر، وطوال فترة الحرب كان مسؤولًا عن تدريب عدد كبير من المقاتلين في اللواء على محاكاة سيناريوهات خطف جنود جيش الاحتلال.

الاحتلال الإسرائيلي معسكر ريعيم إيلا واوية

