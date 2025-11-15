السجن 10 سنوات لـ8 متهمين وبراءة 4 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن 10 سنوات على 8 متهمين، وبراءة 4 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية رقم 43150 لسنة 2015 مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية فض اعتصام رابعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وشارك في عضويتها المستشاران وائل عمران ومحمود زيدان.

وجاء الحكم بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات شملت تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة، المعروف حاليًا بميدان هشام بركات، وقطع الطرق، وتعطيل حرية المواطنين في التنقل، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار.

وأكدت المحكمة أن المتهمين الذين ثبت تورطهم في الأحداث العنيفة تم توقيع أقصى العقوبات عليهم وفقًا للقانون، فيما برّأت المحكمة المتهمين الذين لم يثبت تورطهم في أي من الجرائم.