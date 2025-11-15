السجن 5 سنوات لمتهم في قضية "خلية العجوزة الإرهابية"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، حكمها بسجن متهم 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته ضمن القضية رقم 13052 لسنة 2022 المعروفة إعلامياً بـ"خلية العجوزة".

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لعمليات عدائية، إلى جانب تلقي تدريبات في الخارج، فيما سبق الحكم على آخرين ضمن نفس القضية.

وينص قانون مكافحة الإرهاب، في المادة 12، على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لكل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة فيها، بينما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى الجماعة مع علمه بأغراضها، وتصل العقوبة إلى عشر سنوات على الأقل إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية لتحقيق أهداف الجماعة، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما ينص القانون على السجن المؤبد لكل من أكره شخصاً على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منع شخص من الانفصال عنها، ما يعكس شدة العقوبات القانونية المقررة لمكافحة الإرهاب وضمان حماية المجتمع من أنشطة الجماعات المتطرفة.