الداخلية توضح حقيقة فيديو "سحب إسكوتر" المتداول بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد المواطنين من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية "إسكوتر"، بزعم أنه يحمل محضر فقد للوحة المعدنية الخلفية.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص تبيّن أن الواقعة حدثت بتاريخ 27 سبتمبر 2025، أثناء مرور المواطن بدائرة قسم شرطة الأهرام، حيث كان يقود الدراجة بدون لوحات معدنية خلفية، ظنًّا منه أن حمله مذكرة فقد للوحة يجيز له السير دون تركيبها، بالمخالفة لقانون المرور.

وأوضحت الداخلية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراء القانوني المقرر، بسحب الدراجة لعدم استيفائها شروط الترخيص، وعقب الانتهاء من الإجراءات واستخراج لوحة معدنية جديدة، تم تسليم الدراجة لمالكها.