طلب زيادة على التعريفة.. سقوط سائق تاكسي في قبضة الشرطة بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من سائق سيارة "أجرة" لقيامه بطلب أجرة أعلى من التعريفة المقررة بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة "سارية التراخيص" وضبط قائدها، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو المتداول. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

