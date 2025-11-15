كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسات نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، إلى دفاع المتهمة التاسعة، الذي دفع أمام هيئة المحكمة بتعرّض موكلته لهتك عرض والاعتداء عليها عقب ضبطها، مطالبًا باستدعاء الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها مجددًا، وضم تقرير حديث لإثبات صحة أقوالها.

وأوضح الدفاع أن ما تعرّضت له المتهمة — وفقًا لادعائه — وقع فور عملية الضبط، الأمر الذي يستوجب إجراء فحص طبي توثيقي من جهة مختصة لإثبات حالتها الجسدية والنفسية.

من جانبها، ردّت النيابة العامة داخل الجلسة بأن جميع المتهمين الذين ذكروا خلال التحقيقات تعرضهم لانتهاكات أو اعتداءات، تم سؤالهم بصفتهم مجني عليهم في هذا الشق، كما جرى عرضهم على مصلحة الطب الشرعي رسميًا، وإرفاق التقارير الطبية الصادرة بشأنهم في ملف القضية ضمن أوراق التحقيقات المنظورة أمام المحكمة.

