وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في العياط

كتب : صابر المحلاوي

12:47 م 15/11/2025

اسعاف- أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
فارق طفل الحياة إثر إصابته بصعق كهربائي بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا بمصرع طفل بقرية تابعة لدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة. وبإجراء التحريات تبين أن الطفل، ويدعى كامل.م، ويبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، لقى مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي.
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

