875 ألف جنيه.. مزاد إلكتروني على لوحة سيارات نادرة (ل ل ي-1)

كتب : صابر المحلاوي

08:49 م 14/11/2025

لوحات معدنية

كتب- صابر المحلاوي:

أطلقت بوابة مرور مصر الإلكترونية مزادًا على مجموعة من اللوحات المعدنية المميزة، لتتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرقام نادرة للسيارات بسهولة ودون الحاجة للذهاب لإدارات المرور.

ومن بين اللوحات المطروحة، تبرز لوحة رقم (ل ل ي-1) التي وصل سعرها الحالي إلى 875 ألف جنيه، على أن تنتهي المزايدة يوم 14 نوفمبر 2025.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمزاد اتباع خطوات بسيطة عبر الموقع، تشمل تسجيل الدخول، اختيار اللوحة المفضلة، وإرسال الطلب ليتم إدراجه ضمن المزادات.

وفي حال الفوز، يمكن سداد قيمة اللوحة إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية أو نقدًا في أحد فروع البنوك، وفقًا لما أتاحته المنصة للمواطنين.

الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لتسهيل حصول المواطنين على اللوحات المميزة، مع إتاحة المنافسة الشفافة عبر المنصة الإلكترونية.

بوابة مرور مصر الإلكترونية مزاد إلكتروني على لوحة سيارات نادرة اللوحات المعدنية المميزة

