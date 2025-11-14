إعلان

المرور: ضبط أكثر من 140 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

02:07 م 14/11/2025

حملات مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 140,809 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما أسفرت أعمال الفحص عن قيام 72 سائقًا بتعاطي المواد المخدرة من بين 1,490 سائقًا خضعوا للفحص.

كما واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتم ضبط 845 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما أسفر فحص 120 سائقًا عن ثبوت 7 حالات تعاطي للمواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على مركبتين مخالفَتين لقوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

