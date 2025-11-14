إعلان

الداخلية تكشف حقيقة إلقاء القبض والاستيلاء على أموال شخص بالشرقية

كتب : علاء عمران

12:40 م 14/11/2025

وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءً كاذبًا بقيام قوة أمنية بالشرقية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص وتفتيش مسكنه والاستيلاء على أموال منه.

وبالفحص تبين أن الواقعة الحقيقية تعود إلى 22 أكتوبر الماضي، حيث تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بحوزته مخدرات وأسلحة بموجب إجراءات قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

كما تم تحديد وضبط والده وزوجته، وهما من قام بنشر الادعاء الكاذب، واعترفا بمحاولتهما التشكيك في الإجراءات القانونية للاستفادة قضائيًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

