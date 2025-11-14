الداخلية تضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل تداوله بالسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار خطة الدولة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيع السلع بأعلى من السعر المقرر، إضافة إلى مواجهة عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

وواصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته التموينية المكبرة لضبط المخالفات المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي والتصرف في الدقيق المدعم. كما تمكنت الحملات من ضبط ما يزيد على 6 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل تداوله بطرق غير مشروعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني.