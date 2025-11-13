إعلان

ضبط سيدة استغلت مواقع التواصل للاحتيال على المواطنين بالسحر والدجل

كتب : علاء عمران

05:59 م 13/11/2025

ضبط سيدة استغلت مواقع التواصل للاحتيال على المواطن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة بعد معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حول قيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على ممارسة أعمال السحر والدجل.

وعُثر بحوزتها على مشغولات ذهبية وهاتف محمول تبين احتواؤه على دلائل نشاطها الإجرامي، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. وبمواجهتها أقرت بممارسة النشاط الإجرامي وتصوير مقاطع فيديو لبثها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.ضبط سيدة استغلت مواقع التواصل للاحتيال بالسحر والدجل

