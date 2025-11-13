ضبط سيدة استغلت مواقع التواصل للاحتيال على المواطنين بالسحر والدجل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة بعد معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حول قيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على ممارسة أعمال السحر والدجل.

وعُثر بحوزتها على مشغولات ذهبية وهاتف محمول تبين احتواؤه على دلائل نشاطها الإجرامي، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. وبمواجهتها أقرت بممارسة النشاط الإجرامي وتصوير مقاطع فيديو لبثها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.ضبط سيدة استغلت مواقع التواصل للاحتيال بالسحر والدجل