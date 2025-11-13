إعلان

قرار قضائي في الطعن المقدم لتنفيذ حكم صرف علاوة المعاشات

كتب : محمود الشوربجي

03:11 م 13/11/2025

المحكمة الإدارية العليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقدم من رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد الهيئات والجهات المعنية، وإحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

اقرأ أيضًا:

أول بيان من الداخلية بشأن فيديو التعدي على فتاة جسر السويس

نائب يطلق النار احتفالا بفوزه في انتخابات النواب.. والداخلية تصدر بيانا

رائحة الموت تكشف جريمة في "برميل" بشقة مهجورة في الجيزة.. والنيابة تحقق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرار قضائي حكم صرف علاوة المعاشات المحكمة الإدارية العليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية
سحب متفرقة وفرص أمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور