قرار قضائي في الطعن المقدم لتنفيذ حكم صرف علاوة المعاشات

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقدم من رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد الهيئات والجهات المعنية، وإحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

