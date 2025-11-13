أطلقت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع مستلزمات شتوية وهدايا عينية على المواطنين في جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" وتحت شعار "بداية شتاء دافئ"، تعزيزًا للدور الإنساني والاجتماعي للوزارة.

امتدت المأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة، المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين، حيث تم توصيل المساعدات إلى أماكن إقامة المواطنين وأماكن عملهم، ما أسهم في رفع الروح المعنوية وإدخال البهجة على وجوه المستفيدين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المتواصلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وتعزيز قيم التكاتف والتلاحم بين الشرطة والمجتمع.

