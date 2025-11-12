تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لـ13 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة بخلية العملة، لجلسة 13 ديسمبر؛ لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية الجلسة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتولى بعضهم تنفيذ عمليات عدائية.

ووجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، حيث جمع المتهم الأول أموالاً من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث حتى السابع، وتلقاها الثاني لتزويد أعضاء الجماعة بها مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية.

كما وجه للمتهم الرابع، كبير مضيفي الطيران، تهمة تلقي أموال رشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف القانون.