المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالواحات البحرية

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بالاعتداء على أحد المواطنين وإحداث عاهة مستديمة له، كما أمرت المحكمة بمصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

كشفت أوراق القضية أن المتهمين "محمود. ن" و"ناصر. ن" و"سحر. ش"، بدائرة قسم الواحات البحرية، اعتدوا عمدًا على المجني عليه "محمد. ي" عقب خلاف سابق بينهم، حيث عقدوا العزم على إيذائه وتوجهوا إلى المكان الذي يتواجد فيه، واعتدوا عليه بعصا خشبية، ما تسبب في إصاباته الخطيرة.

ووفقًا لتقرير الطب الشرعي، فقد أسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة تُقدَّر بنسبة 15%، تمثلت في إعاقة بحركات اليد اليسرى ومفصل الرسغ، إلى جانب إصابة دائمة بحركات الركبتين نتيجة الضرب المبرح.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحرزوا أداة "عصا" تُستخدم في الاعتداء دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، ما يضعهم تحت طائلة قانون العقوبات.

وجاء الحكم استنادًا إلى المادتين (240/1 و240/2) من قانون العقوبات، والمواد (1/1 و50/2 مكرر أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والمعدل بالقوانين اللاحقة، فضلًا عن البند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 746 لسنة 2007.