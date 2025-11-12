إعلان

طالب يُشعل حريقًا بعقار جده في كفر الشيخ انتقامًا من سوء معاملته

كتب : عاطف مراد

03:43 م 12/11/2025

الطالب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق ببعض المخلفات أعلى سطح عقار ملك أحد الأشخاص بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ لمركز شرطة سيدي سالم من الأهالي بنشوب حريق ببعض المخلفات أعلى سطح عقار كائن بدائرة المركز.

على الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون حدوث أي إصابات، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب "حفيد مالك العقار"– مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسوء معاملة جدة له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق عقار كفر الشيخ سوء معاملة

