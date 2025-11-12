إعلان

ضبط شبكة نسائية لتسهيل الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالقاهرة

كتب : علاء عمران

11:40 ص 12/11/2025

ضبط شبكة نسائية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 13 سيدة لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية القيم المجتمعية.

وكشفت التحريات قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة، بتكوين شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب، مستخدمة تطبيقًا هاتفيًا للتواصل مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة الرئيسية برفقة 12 سيدة أخرى، من بينهن أربع سيدات لهن معلومات جنائية سابقة، بنطاق محافظة القاهرة.

واعترفت المتهمات بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه واستخدام التطبيق للتواصل مع المتعاملين دون تمييز مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة مرتكبي الجرائم المنافية للآداب، ومتابعة استغلال الوسائل الإلكترونية في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

