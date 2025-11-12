إعلان

بسبب تلفيات بسور كمباوند.. مشاجرة بين توفيق عكاشة وعمال تنتهي بالتصالح في قسم أكتوبر


كتب- محمد فتحي:

02:53 ص 12/11/2025

توفيق عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت مشاجرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بين الإعلامي توفيق عكاشة، وبعض العمال، وذلك بسبب تسببهم في حدوث تلفيات بسور كمباوند يقيم به.

البداية كانت بورد بلاغا للأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة داخل كمباوند بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، إذ تبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية لرجال البحث، أن المشاجرة نشبت بين الإعلامي توفيق عكاشة، وعددًا من العمال.

كما تبين من المعاينة أن المشاجرة نشبت بسبب اتهام الإعلامي توفيق عكاشة للعمال بالتسبب في حدوث تلفيات بسور الكمباوند الذي يقيم به.

وتم اصطحاب طرفي المشاجرة إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، وانتهى الخلاف بالتصالح بينهم داخل قسم شرطة 6 أكتوبر وتم إخلاء سبيل الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة الإعلامي توفيق عكاشة مشاجرة بين توفيق عكاشة وعمال قسم أكتوبر قسم شرطة أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح