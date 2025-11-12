وقعت مشاجرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بين الإعلامي توفيق عكاشة، وبعض العمال، وذلك بسبب تسببهم في حدوث تلفيات بسور كمباوند يقيم به.

البداية كانت بورد بلاغا للأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة داخل كمباوند بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، إذ تبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية لرجال البحث، أن المشاجرة نشبت بين الإعلامي توفيق عكاشة، وعددًا من العمال.

كما تبين من المعاينة أن المشاجرة نشبت بسبب اتهام الإعلامي توفيق عكاشة للعمال بالتسبب في حدوث تلفيات بسور الكمباوند الذي يقيم به.

وتم اصطحاب طرفي المشاجرة إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، وانتهى الخلاف بالتصالح بينهم داخل قسم شرطة 6 أكتوبر وتم إخلاء سبيل الطرفين.