إعلان

بأسلوب الخطف.. القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن في الجيزة

كتب : علاء عمران

11:15 ص 11/11/2025

المتهمتان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط فتاتين قامتا بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بطريقة الخطف.
وتفاصيل الواقعة تعود إلى مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، ضمن حملة أمنية بنطاق محافظة الجيزة، حيث استغاث موظف أمن بأحد المنتجعات السكنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، وأبلغ عن قيام فتاتين بخطف هاتفه المحمول أثناء تواجده في المنطقة.
وتمكنت القوة من ضبط الفتاتين داخل ذات الدائرة، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة، وتم العثور بحوزتهما على الهاتف المسروق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على فتاتين سرقتا هاتف سرقة هاتف موظف أمن في الجيزة أجهزة الأمن بالجيزة حملة أمنية بنطاق محافظة الجيزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات