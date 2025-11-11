بأسلوب الخطف.. القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن في الجيزة

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط فتاتين قامتا بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بطريقة الخطف.

وتفاصيل الواقعة تعود إلى مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، ضمن حملة أمنية بنطاق محافظة الجيزة، حيث استغاث موظف أمن بأحد المنتجعات السكنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، وأبلغ عن قيام فتاتين بخطف هاتفه المحمول أثناء تواجده في المنطقة.

وتمكنت القوة من ضبط الفتاتين داخل ذات الدائرة، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة، وتم العثور بحوزتهما على الهاتف المسروق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.