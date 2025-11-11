كتب - أحمد عادل:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بدء عملية التصويت في جميع اللجان بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الاثنين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في المواعيد المقررة دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وأضاف بنداري أن القضاة المشرفين على اللجان والموظفين الإداريين باشروا عملهم منذ الصباح الباكر، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، مع توفير تسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز فور غلق اللجان مباشرة.