كتب - أحمد عادل:

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي الهيئة شكوى من أحد المرشحين بدائرة إدفو بمحافظة أسوان بشأن وجود كثافات داخل اللجنة رقم (14)، وذلك خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المستشار بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التعامل مع الشكوى على الفور، حيث جرى تدعيم اللجنة بالعناصر اللازمة لتيسير العملية الانتخابية وضمان استمرار التصويت بسهولة وانتظام، دون أي تعطيل لسير العملية.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع على مدار الساعة سير التصويت في مختلف المحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من اللجان أو المرشحين.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير كافة المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز عقب غلق اللجان مباشرة.