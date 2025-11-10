لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 39 متهماً بقضية "الهيكل الإداري للإخوان"

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 39 متهماً في القضية رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري"، لجلسة 28 ديسمبر لسماع الشهود.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة الهيكل الإداري للإخوان خلال الفترة من عام 1995 حتى 19 أغسطس 2018، وأن الهيكل أسس على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واتبعا أفكار داعش الإرهابية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين تهم تمويل الإرهاب، وللمتهم السادس والعشرين حيازة سلاح تقليدي، وللمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين حيازة أسلحة مششخنة.